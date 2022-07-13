Військові розповіли, які російські ракети збивати найскладніше

Найскладніше збивати російські "Іскандери" та "Точки-У". Реальніше знищити ракети типу "Калібр", Х-55, Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу у середу, 13 липня.
За його словами, зафіксовано близько 10 випадків знищення крилатих ракет українськими винищувачами.
"Збити крилату ракету - річ непроста. Частіше за все збиваються ракети, що летять з типовою швидкістю близько 900 км на годину. Це ракети "Калібр", ракети типу Х-55, Х-101. Їх реальніше збити нашим озброєнням… Набагато складніше збивати "Іскандери" та "Точки-У". Остання вражає ціль зі швидкістю понад 4 тисяч км на годину по балістичній траєкторії. А "Іскандер" летить зі швидкістю понад 8 тисяч км на годину. Тому така ціль є надзвичайно важкою… Як і "Онікс", який летить зі швидкістю понад 3 тисяч км", - розповів Ігнат.
Він додав, що українська авіація виконує завдання фактично щодня, щодня завдає ударів, групових авіаударів по позиціях окупантів.
"Зокрема, найбільшими цілями є логістичні центри противника, склади боєприпасів. Станом на вчора від початку повномасштабного вторгнення здійснено 1700 авіаударів по позиціях окупантів гелікоптерами. Залітають фактично на передній край оборони противника і знищують цілі", - розповів він.
Як повідомлялося, також під час брифінгу стало відомо, що Росія застосувала весь арсенал своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні.
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