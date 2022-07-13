Військові розповіли, які російські ракети збивати найскладніше

За його словами, зафіксовано близько 10 випадків знищення крилатих ракет українськими винищувачами.

"Збити крилату ракету - річ непроста. Частіше за все збиваються ракети, що летять з типовою швидкістю близько 900 км на годину. Це ракети "Калібр", ракети типу Х-55, Х-101. Їх реальніше збити нашим озброєнням… Набагато складніше збивати "Іскандери" та "Точки-У". Остання вражає ціль зі швидкістю понад 4 тисяч км на годину по балістичній траєкторії. А "Іскандер" летить зі швидкістю понад 8 тисяч км на годину. Тому така ціль є надзвичайно важкою… Як і "Онікс", який летить зі швидкістю понад 3 тисяч км", - розповів Ігнат.

Він додав, що українська авіація виконує завдання фактично щодня, щодня завдає ударів, групових авіаударів по позиціях окупантів.

"Зокрема, найбільшими цілями є логістичні центри противника, склади боєприпасів. Станом на вчора від початку повномасштабного вторгнення здійснено 1700 авіаударів по позиціях окупантів гелікоптерами. Залітають фактично на передній край оборони противника і знищують цілі", - розповів він.