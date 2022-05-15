Військові відкрили "зелений" коридор у Запорізькій області: названо напрямок та час

У неділю, 15 травня, українські військові погодили відкриття "зеленого" коридору у Запорізькій області. Він працюватиме чотири години - з 10.00 до 14.00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОВА.

"15.05.2022 з 10.00 до 14.00 буде відкрито "зелений" коридор для громадян, які бажають виїхати із Запоріжжя на непідконтрольну територію в районі села Кам'янське", - йдеться у повідомленні.

Військові просять стежити за безпековою ситуацією.

"У разі зміни ситуації у безпеці коридор буде закрито", - уточнили в ОВА.