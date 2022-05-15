Військові відкрили "зелений" коридор у Запорізькій області: названо напрямок та час

У неділю, 15 травня, українські військові погодили відкриття "зеленого" коридору у Запорізькій області. Він працюватиме чотири години - з 10.00 до 14.00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОВА.
"15.05.2022 з 10.00 до 14.00 буде відкрито "зелений" коридор для громадян, які бажають виїхати із Запоріжжя на непідконтрольну територію в районі села Кам'янське", - йдеться у повідомленні.
Військові просять стежити за безпековою ситуацією.
"У разі зміни ситуації у безпеці коридор буде закрито", - уточнили в ОВА.
Нагадаємо, за даними місцевої влади, у захоплених районах Запорізької області окупанти викрали 271 людину.
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