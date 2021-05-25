RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Військові в Малі заарештували президента і прем'єра країни

Автор: Даша Харченко

Військові в Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура. Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела і джерела в уряді.

Арешт стався через кілька годин після того, як президент підписав указ про новий склад уряду Малі. До нового складу уряду не увійшли глава МВС Марі Модібо Коне і глава Міноборони Садіо Камара. У столиці Малі Бамако були помічені переміщення техніки, повідомляє Associated Press з посиланням на очевидців.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Нагадавши, президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року.

Раніше повідомлялося, що у Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини вбиті і ще кілька отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мали