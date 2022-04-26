Військові кораблі НАТО прибули до Фінляндії для спільних навчань

Три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту Турку в понеділок для навчань з військово-морськими силами Фінляндії, оскільки Гельсінкі розглядає можливість приєднання до Північноатлантичного альянсу на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Латвійський мінний загороджувач LVNS Virsaitis, а також Естонський ENS Sakala і голландський HNLMS Schiedam будуть проводити спільні навчання з двома мінними тральщиками з прибережного флоту Фінляндії. Дводенні навчання, які повинні початися 28 квітня, підготують фінські кораблі до участі в силах реагування НАТО у 2022 році та зосередяться на протимінній діяльності.
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