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Військові Індонезії ліквідували найбільш розшукуваного бойовика країни

Автор: Анна Полисученко

Військові Індонезії ліквідували найбільш розшукуваного бойовика країни. Лідер моджахедів Східної Індонезії Алі Калора був убитий в перестрілці з силами безпеки в ході контртерористичної кампанії в гірському районі Парігі Мутонг острова Сулавесі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Guardian.

Алі Калора був одним з двох бойовиків, убитих в перестрілці. Інший убитий - Джак Рамадана. Сили безпеки розшукують ще чотирьох членів групи.

Військовий начальник Центрального Сулавесі, бригадний генерал Фарід Макруф сказав, що "Алі Калора був найбільш розшукуваним терористом і лідером MIT", маючи на увазі Індонезійську абревіатуру моджахедів Східної Індонезії Mujahidin Indonesia Timur.

Парігі Мутонг межує з районом Посо, який вважається центром екстремізму в провінції.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на вірність ІДІЛ в 2014 році. Група взяла на себе відповідальність за кілька вбивств поліцейських і християн, які є релігійною меншиною.

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ИндонезияІДІЛ