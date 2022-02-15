ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військові на Донбасі тренувалися стріляти з NLAW і гранатометів M-141: фото

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 15 лютого 2022 20:43
Військові на Донбасі тренувалися стріляти з NLAW і гранатометів M-141: фото Фото: українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами з гранатометів (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові тренувалися стріляти з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) NLAW і гранатометів M-141. Тренування пройшло 15 лютого на одному з полігонів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"У районі ООС (операції Об'єднаних сил - ред.) відбулися стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що тренування пройшло на одному з полігонів Донбасу. У навчальних стрільбах брали участь підрозділи ООС.

В ході тренування військові відпрацювали вихід на вогневий рубіж і виконали стрільби з ПТРК NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях. На навчаннях був присутній командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фото: українські військові на Донбасі провели навчання зі стрільбами з гранатометів (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, двома днями раніше Збройні сили України (ЗСУ) провели навчання на Донбасі, в ході яких військові тренувалися знищувати ворожі бронемашини, гармати і скупчення піхоти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ООС Донбас
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться