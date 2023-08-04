Военкома из Южного после скандала в сети отправили на фронт

"Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой", - говорится в сообщении.

Военкома Смирнова и двух военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования перевели в одну из бригад, что "выполняет задачи на переднем рубеже".

Также следователи Государственным бюро расследования возбудили уголовное дело из-за якобы незаконного обогащения Смирнова.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно в сети появилась информация о военкоме из Южного, который также является депутатом местного горсовета от "Батькивщины". Сообщалось, что Егор Смирнов во время полномасштабной войны стал "долларовым миллионером".

По информации из соцсетей, у военкома появилось несколько гектаров земли на берегу Черного моря, 500 кв. метров коммерческой недвижимости и парковка на 938 кв. метров.

Также отмечается, что Смирнов избегал ротации на фронт вместе с двумя депутатами. Как известно, троих вышесказанных уже отправили на "передний край".

Скандалы с военкомами

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

Так, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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