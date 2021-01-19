На водоймах чергує майже 2 тисячі рятувальників. МВС нагадує правила пірнання

Фото: ДСНС (dsns.gov.ua)

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що сьогодні на водоймах країни чергує майже 2 тисячі рятувальників. Також задіяні 375 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба МВС у своєму Telegram.



У відомстві також нагадали правила безпечного пірнання в ополонку:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.

Також правоохоронці закликають не пірнати в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду.

"При вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте; не перебувайте в ополонці понад 1 хвилину, щоб уникнути загального переохолодження організму; якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку", - підкреслюють у МВС.

Після купання (занурення) рекомендується розтерти себе махровим рушником і вдягнути сухий одяг, а також випити гарячого чаю або узвару.

Нагадаємо, в Україні холодна погода триває, сніг йде у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській і Харківській, у центральних, Сумській областях. Температура повітря коливається від -5 до -23.