Водителям грузовиков напомнили о важном правиле, которое убережет жизнь и кошелек

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине изменили важное правило относительно водительских удостоверений.

Речь идет о том, что водителям, имеющим права с открытой категорией В, в условиях военного положения разрешили садиться за руль некоторых грузовиков (ввиду необходимости оперативно снабжать военных, а также тыл).

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