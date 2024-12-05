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Водителям грузовиков напомнили о важном правиле, которое убережет жизнь и кошелек

За нарушение правил перевозки груза могут выписать штраф (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Перед началом движения водители грузовиков обязаны проверить надежность расположения и крепления груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Правила перевозки груза для водителей

В Патрульной полиции Киева рассказали, что водители грузовиков должны:

  • перед началом движения - проверить надежность расположения и крепления груза
  • во время движения - контролировать этот момент, чтобы предотвратить падение груза, волочение, травмирование других людей или создание препятствий для движения

В качестве примера нарушения правоохранители привели ситуацию, когда водитель грузовика МАСК СХ 613 допустил падение груза на проезжую часть в Днепровском районе столицы.

Груз, который упал, на проезжей части дороги (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"К счастью, никто не пострадал. Мы пообщались с водителем и выяснили, что мужчина не проверил надежность креплений, поэтому во время движения его груз повредил борта прицепа и упал на дорогу", - рассказали в патрульной полиции.

Уточняется, что инспекторы:

  • разъяснили водителю правила дорожного движения
  • составили на него соответствующие административные материалы

Поврежденные борта прицепа грузовика (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Кроме того, водителям напомнили, что перевозка груза разрешается при условии:

  • что он не подвергает опасности участников дорожного движения
  • что он не нарушает устойчивость транспортного средства и не затрудняет управление им
  • что он не ограничивает водителю обзорность
  • что он не закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, номерные и опознавательные знаки
  • что он не препятствует восприятию подаваемых рукой сигналов
  • что он не создает шума, не поднимает пыль и не загрязняет проезжую часть и окружающую среду

"Соблюдать ПДД чрезвычайно важно, ведь любое нарушение порядка перевозки грузов может повлечь опасные или трагические последствия", - подытожили правоохранители.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине изменили важное правило относительно водительских удостоверений.

Речь идет о том, что водителям, имеющим права с открытой категорией В, в условиях военного положения разрешили садиться за руль некоторых грузовиков (ввиду необходимости оперативно снабжать военных, а также тыл).

Читайте также, за какие нарушения могут забрать водительские права в Украине.

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