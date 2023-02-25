Водителям в Украине грозят новые штрафы: о чем идет речь

Что предлагают в Раде

Известно, что инициаторами введения новых штрафов стали народные депутаты Александр Юрченко и Антонина Славицкая.

Нардепы обратили внимание на то, что "в Украине наблюдается практика, особенно среди женщин, которые во время управления транспортным средством держат на коленях или руках собак небольших пород".

Как утверждают авторы законопроекта, животное может отвлекать водителя или мешать управлению транспортным средством.

Вместе с тем депутаты считают, что в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в "снаряд", который может травмировать пассажиров, или привести к травме или гибели животного.

"К примеру, в типичном ДТП при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", - приводится пример в документе.

Поэтому в законопроекте предлагается обязать водителей перевозить своих любимцев таким образом, который не помешает управлению транспортным средством и соблюдению правил дорожного движения.

Впрочем, каким образом это должно происходить, в документе не уточняется.

Размер штрафов

Как предлагают народные депутаты, за нарушение правил перевозки животных следует ввести административную ответственность.

В частности, речь идет об штрафе в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Но при повторном нарушении в течение года предлагается штрафовать на сумму в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть 850 гривен.