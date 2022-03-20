Водіям у Київській області заборонили використовувати відеореєстратори

Влада Київської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори. Заходи вжиті, щоб не допустити витоку інформації про розташування блокпостів і пересування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вишгородської районної державної адміністрації.

Повідомляється, що щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, забороняється використання відеореєстраторів в автомобілях і на мототранспорті для фото- і відеозйомки:

доріг загального користування

об'єктів загального призначення

об'єктів інфраструктури

блокпостів та укріплень

розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони

"Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації, що стосується Сил оборони", - йдеться в повідомленні.