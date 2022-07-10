Водійські посвідчення вже з 24 липня видаватимуть по-новому: що зміниться

Теорія та практика - окремо

Як пояснює головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко, раніше в автошколі навчали два місяці, після - одразу два іспити.

Однак з 24 липня вивчатимуть правила дорожнього руху місяць, після чого екзамен у сервісному центрі. Такий самий механізм і щодо навичок кермування, розказав він.

Тобто, навчання буде розділено на дві окремі частини - теоретичну і практичну. Після кожної з них окремий іспит.

"Свідоцтво теоретичне буде діяти рік. У особи буде один рік для того, щоб скласти теоретичний іспит, щоб вона мала змогу звернутися у навчальний заклад для практичної підготовки", - пояснює Винниченко.

Тим чином, ті, хто склав теорію, мають знову піти в автошколу, аби пройти там курс практики і коли вже буде отримане свідоцтво про практичне навчання, таке свідоцтво буде діяти два роки.

Що не зміниться

Як розповів експерт, теоретичний іспит залишається незмінним. Тобто, в учня як і раніше є 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше 2 помилок.

Формат навчання ускладниться

Як зазначає в коментарі виданню інструктор автошколи Микита Нем'ятий, якщо раніше навчання тривало в автошколі 2-2,5 місяці і учні опановували правила дорожнього руху та кермування машиною паралельно, то тепер мова йде про два окремі блоки.

При цьому він зазначив, що фахівці поки достеменно не розуміють, як підлаштувати програму під новий формат.

"Сучасна людина не зможе сидіти й навчатися з 9,5 годин на день, це дуже тяжко. На жаль, усі автошколи у країні не мають чіткого плану, як працювати", - каже працівник автошколи.

Між тим найближчим часом головний сервісний центр має провести нараду з регіональними відділеннями, де і мають представити нову програму навчання.

Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Додамо, нещодавно стало відомо, що країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців.

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