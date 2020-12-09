Права водія в додатку "Дія" будуть дійсними ще один рік

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 23 жовтня 2019 р. № 956 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу". Електронні права будуть дійсними до 29 листопада 2021 року.

Постанова уряду ухвалена на засіданні 9 грудня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, експеримент планувалося провести протягом 2019-2020 років. Він передбачав, що водії можуть пред’являтися поліцейським електронні посвідчення замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування транспортним засобом.

Водночас строк реалізації експериментального проекту не може перевищувати двох років, що закріплено на законодавчому рівні.

"Визначення точної кінцевої дати завершення реалізації експериментального проекту на законодавчому рівні забезпечить можливість пред’явлення водіями транспортних засобів електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ще протягом 10 місяців", - йдеться в документі.

Нагадаємо, з 1 грудня під час касових операцій банки можуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія". Процес ідентифікації має відбуватися відповідно до порядку, визначеного Національним банком України (НБУ).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, згідно з якою усі послуги будуть доступні онлайн-режимі.