ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Водіїв попереджають про туман та мокре покриття на дорогах

Автор: Юлія Струк

"Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2 -5. Стан покриття сухий. На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок", - сказано у повідомленні.

При цьому проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для його забезпечення дорожні організації задіяли в роботі 464 одиниці техніки та 594 робітника.

Нагадаємо, погода в Україні очікується в неділю, 3 січня, суха, вітряна і відносно тепла, проте є ймовірність туманів і ожеледиці, тому водіям і пішоходам на вулицях варто бути обережними.

Як писало РБК-Україна, вчора в "Укравтодорі" зазначали, що проїзд дорогами держзначення забезпечений.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкравтодордорогиТуманПогода