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У водах Данії відновлять прокладання "Північного потоку-2"

Данія, Середа 23 грудня 2020 06:47
У водах Данії відновлять прокладання "Північного потоку-2"
Фото: Північний потік-2 (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

В данських водах з 15 січня 2021 року планують продовжити роботи з будівництва останньої ділянки газопроводу "Північний потік-2". Укладанням труб буде займатися баржа "Фортуна".

Про це повідомляє DW з посиланням на Данське морське управління.

"Фортуні" будуть допомагати судна "Мурман" і "Балтійський дослідник" Морської рятувальної служби Росії.

У Данському морському управлінні зазначили, що на час робіт до суден заборонять наближатися на кілька сотень метрів.

"Несанкціоноване плавання, пірнання, постановка на якір, риболовля і роботи на морському дні будуть заборонені в цих районах...Захисна зона простягається на 200 м з кожного боку кабелів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що позиція Німеччини по газопроводу "Північний потік-2" не змінилася - його треба добудувати.

Нагадаємо, російський трубоукладач 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять в територіальних водах Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги по страхуванню проекту.

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