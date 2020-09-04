Vodafone запустив у Вінницькій області 4G в діапазоні 900 МГц

Фото: Vodafone (прес-служба)

Мережа Vodafone 4G в діапазоні 900 МГц вже працює більш ніж в 1500 населених пунктах

Vodafone запустив мережу 4G LTE900 у Вінницькій області, забезпечивши швидкісним інтернетом ще 126 невеликих населених пунктів, в яких проживає майже 124 тисячі осіб.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, мережа Vodafone 4G в діапазоні 900 МГц вже працює більш ніж в 1500 населених пунктах і охоплює понад мільйон осіб, які проживають у Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій областях.

Раніше в населених пунктах, де побудована мережа LTE 900 МГц, регульована швидкість в ЕDGE була менш як 0,5 Мбіт/с. Після запуску LTE 900 МГц швидкість зросла до 48 Мбіт/с.

У компанії відзначають, що розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проект Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму та підприємницької діяльності в селах.

До кінця 2020 року мережа LTE 900 МГц буде запущена у всіх областях України: почергово від заходу до сходу.

Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечено покриття швидкісного мобільного інтернету в населених пунктах з населенням понад 2000 осіб з охопленням 90% населення України, а також - покриття доріг міжнародного і національного значення до середини 2024 року.

Крім цього, Vodafone проводить роботи з розширення ємності мережі в місцях з інтенсивним інтернет-трафіком.

У цілому під час карантину Vodafone розширив ємність мережі в Закарпатській області, Одесі та Одеській області, у Дніпрі та Дніпропетровської області, Житомирській області, Херсонській, Харківській, Чернівецькій областях, Полтавській, Волинській областях, у місті Умань Черкаської області, у Києві, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницького.

Модернізація охопила понад 10 тисяч секторів базових станцій на 4 тисячах майданчиків.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, що сьогодні покриття 4G охопило більш ніж половину населених пунктів України.