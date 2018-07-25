Vodafone запустив 4G в Ужгороді та Мукачеві в діапазоні 1,8 ГГц

Vodafone Україна запустив 25 липня 4G у діапазоні 1,8 ГГц в двох містах Закарпаття: в Ужгороді та Мукачеві. Клієнти компанії в двох найбільших містах Закарпатської області тепер зможуть оцінити різницю в швидкості і комфорті використання інтернету четвертого покоління.

Сьогодні сервіс 4G від Vodafone доступний для 12 млн українців. Географія покриття інтернетом четвертого покоління охоплює Київську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Одеську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Кіровоградську, Херсонську, Чернігівську та Закарпатську області.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Завдяки новій лінійці тарифів Vodafone SuperNet абоненти мають можливість обирати обсяг мобільного інтернету в мережі 4G – від 4 ГБ і аж до безліміту, вартістю від 65 до 115 грн відповідно.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно й безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# та натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор надішле SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію із заміни SIM-карти на USIM.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.