Vodafone запустив 4G у Луцьку та Чернігові у діапазоні 1,8 ГГц

Vodafone Україна 11 липня запустив 4G у діапазоні 1,8 ГГц у двох обласних центрах на півночі України: в Луцьку та Чернігові.

Істотне збільшення зони покриття 4G відчують клієнти Vodafone у Луцьку, де мобільний інтернет четвертого покоління зв'язку до сьогоднішнього дня був доступний в діапазоні 2,6 ГГц у найбільш пожвавлених точках міста. Чернігівські інтернет-користувачі, яким до сьогодні була доступна тільки 3G мережа, тепер зможуть оцінити різницю у швидкості та комфорті використання інтернету четвертого покоління.

Загалом на сьогоднішній день Vodafone забезпечив широке покриття 4G в понад 50 населених пунктах у 15 областях України: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська та Чернігівська.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.



Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.