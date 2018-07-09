Vodafone запустив 4G у Чернівцях в діапазоні 1,8 ГГц

Зв’язок четвертого покоління доступний вже у 12 областях України

Vodafone Україна запустив у Чернівцях 4G у діапазоні 1,8 ГГц. Це дозволило значно розширити покриття в місті – тепер 4G мережа Vodafone доступна у всіх районах Чернівців. Раніше мобільний інтернет четвертого покоління зв'язку був доступний у місті в діапазоні 2,6 ГГц у місцях найбільшого скупчення інтернет користувачів.

Новий етап будівництва мережі четвертого покоління дозволить охопити широку територію країни, забезпечивши суттєве збільшення покриття населених пунктів. Таким чином, сервіси 4G стануть доступні мільйонам українців. З 1 липня компанія розпочала запуски 4G на частоті 1,8 ГГц у близько 50 населених пунктів у таких областях: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська, Львівська та Чернівецька.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.