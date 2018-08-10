Vodafone зробить Харків smart-містом

Оператор Vodafone Україна та Харківська міська рада оголошують про підписання меморандуму про співпрацю в рамках проекту, покликаного реалізувати в Харкові концепцію Smart City.

Харків стане першим містом в Україні, яке візьме участь у національному проекті Vodafone Smart City. Проект передбачає впровадження «розумних» технологій від Vodafone, розроблених у глобальних R&D-центрах оператора та успішно реалізованих в європейських містах, у систему муніципального управління та соціальні сфери громадського життя. Рішення будуть реалізовані на базі європейської IoT-платформи Vodafone за прикладом Лондона, Амстердама, Мюнхена та Лісабона.

Першим проектом у рамках співробітництва Vodafone з Харківською міською радою стане впровадження технології ідентифікації Mobile ID для спрощення взаємодії харків'ян з міськрадою в електронному вигляді без необхідності особистої присутності й роботи з паперовими документами. Ця технологія дозволить впровадити такі сервіси як «Електронна ідентифікація особистості» для отримання різного роду електронних послуг і «Електронний цифровий підпис» – аналог власноручного підпису для надання електронному документу або дії юридичної сили.

До кінця 2020 року в Харкові буде системно впроваджено понад 20 smart-проектів, які торкнуться всіх сфер громадського життя. Зокрема, заплановані проекти в категоріях Smart-транспорт, Smart-energy, Smart-medicine, Безпечне місто, Утилізація сміття, E-government, Туризм – зокрема, інноваційні туристичні маршрути Vodafone Smart Routes. Таким чином, Харків стане прикладом запровадження концепції Smart City в містах по всій країні.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.