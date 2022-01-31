Vodafone покрив 4G-інтернетом 98% основних міжнародних трас

"Ми розуміємо, наскільки важливо з'єднати великі міста не лише хорошими дорогами, а й швидкісним інтернетом. Ми інвестували загалом десятки мільярдів гривень у покриття швидкісного мобільного інтернету та виконуємо наші ліцензійні зобов'язання раніше за встановлений термін. Сьогодні чотири основні міжнародні автодороги - "Київ - Львів ", "Київ - Одеса", "Київ - Дніпро" та "Київ - Харків" - покриті швидкісним мобільним інтернетом на 98%. Загалом покриття міжнародних трас сьогодні на рівні 80%. Ми плануємо і цього року прискориться у будівництві, не орієнтуючись лише на ліцензійні умови, тому що підтримуємо цифрову стратегію держави щодо виходу в діджитальний простір, тому що за цим стоїть майбутній розвиток нашої країни", - розповіла Устінова.