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Vodafone покрив 4G-інтернетом 98% основних міжнародних трас

Автор: Наталія Гурковська

"Vodafone Україна" забезпечив 4G покриття на 98% довжини основних міжнародних автошляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Vodafone Україна" Ольги Устинової під час спільного брифінгу Міністерства цифрової трансформації, Держспецзв'язку, НКРЗІ, УДЦР, "Vodafone" і "Київстар".

"Ми розуміємо, наскільки важливо з'єднати великі міста не лише хорошими дорогами, а й швидкісним інтернетом. Ми інвестували загалом десятки мільярдів гривень у покриття швидкісного мобільного інтернету та виконуємо наші ліцензійні зобов'язання раніше за встановлений термін. Сьогодні чотири основні міжнародні автодороги - "Київ - Львів ", "Київ - Одеса", "Київ - Дніпро" та "Київ - Харків" - покриті швидкісним мобільним інтернетом на 98%. Загалом покриття міжнародних трас сьогодні на рівні 80%. Ми плануємо і цього року прискориться у будівництві, не орієнтуючись лише на ліцензійні умови, тому що підтримуємо цифрову стратегію держави щодо виходу в діджитальний простір, тому що за цим стоїть майбутній розвиток нашої країни", - розповіла Устінова.

Цього року Vodafone запланував встановити ще 500 базових станцій, які забезпечуватимуть покриття 4G на автошляхах.

Згідно з ліцензійними умовами, оператори повинні покрити швидкісним мобільним інтернетом усі міжнародні дороги до кінця 2022 року, всі національні - до середини 2024 року. Відповідно до встановлених показників якості, на 95% протяжності доріг має виконуватись вимога за швидкістю - 2 Мбіт/с, а решта показників - на 90% протяжності. При покритті використовується технологія IMT, яка має на увазі використання як 3G, так і LTE/4G.

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Vodafone Україна