Vodafone підтримав проект з розвитку стартап екосистеми України

Vodafone Україна та "Український фонд стартапів" співпрацюватимуть задля підтримки українських стартапів та розвитку стартап екосистеми України.

Про це повідомляє прес-служба Vodafone Україна.

Меморандум про стратегічну співпрацю, який підписали Vodafone та "Український фонд стартапів", передбачає взаємодію з обміну інформацією, участь у спільних проектах, проведення подій та зустрічей з підтримки українських стартапів.

"Для Vodafone стартапи є одним з ключових напрямків. В Європі вже успішно працюють наші програми з їх розвитку та підтримки, зокрема у Великобританії, Німеччині, і цей досвід ми плануємо перенести в Україну. Для цього в Vodafone Україна створений окремий підрозділ з розвитку інновацій, який вже працює з внутрішніми стартапами і готує роботу із зовнішніми. Для цього будуть використані всі наші ресурси: і українські, і міжнародні. Переконаний, що ця співпраця буде корисною", - коментує керівник напрямку інновацій Vodafone Україна Євген Чорний.

Водночас за словами керівника стартап-акселератора Vodafone Україна Максима Резедента, тема стартапів не нова в нашій країні, є чимало прикладів, коли саме українські стартапи отримали інвесторів і популярність у світі. Але поки ці приклади стали можливими, як кажуть, "не завдяки, а всупереч".

"Я вважаю, що корпоративні акселераційні програми мають найкращу можливість розвитку екосистеми, кращу за класичні венчурні акселератори, оскільки для корпорації не обов’язково шукати потенційний стартап-"єдиноріг", щоб отримати користь від співпраці. Це також важливо і для фаундерів стартапів, які мають можливість отримати корпорацію як платформу для пілотів, чи як першого великого замовника, або ж задовільнити її потреби та зробити перший невеликий "екзіт", який дасть "продуктовий" досвід, натхнення та ресурси, щоб потім створити дійсно крутий і відомий у всьому світі продукт. Ми працюємо над створенням стартап акселератора, до якого будуть залучені міжнародні та українські компанії як партнери акселератору Vodafone StartupHub. Першим кроком до цього і є сьогоднішнє підписання меморандуму", - говорить Максим Резедент.

Виконуючий обов'язки директора "Українського фонду стартапів" Юрій Данчук додав, що в Україні багато талановитих людей і молоді.

"І ми готові допомогти тим, хто вирішив стати успішним інноваційним підприємцем. Ми допомагаємо не лише грантами, але й долучаємо до цілої екосистеми, у якій стартап може здобути необхідні та корисні знання, навички і зв’язки, що допоможуть йому розвиватися. Невід’ємною частиною цієї екосистеми є наші партнери, які допомагають її розбудовувати. І підписання меморандуму є одним з важливих кроків на шляху до цього", - зазначив Данчук.

Нагадаємо, Український фонд стартапів - державний фонд, заснований за ініціативи Кабінету міністрів України. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор працює у 22 країнах і має партнерські угоди з операторами 42 країн. Станом на 30 червня 2020 року Vodafone надає послуги понад 300 мільйонів абонентів мобільного зв'язку і 27 мільйону користувачів фіксованого інтернету.