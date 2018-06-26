Vodafone анонсує старт нового етапу будівництва мережі 4G

Vodafone Україна 1 липня розпочинає запуск мережі 4G у діапазоні 1,8 ГГц. Новий етап будівництва мережі четвертого покоління дозволить охопити широку територію країни, забезпечивши суттєве збільшення покриття населених пунктів. Таким чином, сервіси 4G стануть доступні мільйонам українців. З 1 липня доступ до інтернету четвертого покоління на частоті 1,8 ГГц отримають мешканці близько 50 населених пунктів у таких областях:

Київська

Дніпропетровська

Харківська

Запорізька

Одеська

Миколаївська

Полтавська

Сумська

Кіровоградська

Херсонська.

Детальна інформація про 4G покриття буде доступна з 1 липня на сторінці http://4g.vodafone.ua

Vodafone Україна запустив швидкісний 4G інтернет в діапазоні 2,6 ГГц 30 березня. З моменту цього старту інтернетом четвертого покоління вже скористалися понад 1,5 мільйона клієнтів Vodafone Україна.

Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом та сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: «інтернет речей», телемедицина, smart-управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію із заміни SIM-карти на USIM.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.