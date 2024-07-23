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VODA UA стала официальным партнером Федерации хоккея Украины

Вторник 23 июля 2024 15:23
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VODA UA стала официальным партнером Федерации хоккея Украины Фото: VODA UA стала официальным партнером Федерации хоккея Украины (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Украинская компания VODA UA стала официальным партнером Федерации хоккея Украины. Отныне спортсмены национальной сборной будут получать поддержку в обеспечении необходимой питьевой водой во время тренировок и соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу компании.

Директор VODA UA Екатерина Садовая отметила, что компания рада присоединиться к развитию украинского спорта, особенно хоккея, который постепенно восстанавливает свои позиции.

"Мы наблюдаем за возвращением зрителей на трибуны, а национальная сборная добилась значительного успеха, выиграв олимпийский передквалификационный турнир. Это крупнейшее достижение за последние шесть-семь лет", – сказала Садовая.

Она также выразила надежду на зрелищность матчей плей-офф чемпионата Украины и высокую заинтересованность со стороны болельщиков.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко подчеркнул важность сотрудничества с национальным брендом: "Для настоящего украинского хоккея самое приятное, что нашим партнером стал именно украинский бренд. Если вода, то UA. Родная, настоящая, украинская".

Объединяя усилия, VODA UA и Федерация хоккея Украины надеются сделать значительный вклад в развитие хоккея и его популяризацию в стране.

Как сообщалось, VODA UA является партнером футбольного клуба "Шахтер", а также обеспечивает водой отделения детской больницы "Охматдет" и центр реабилитации Superhumans.

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