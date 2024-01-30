RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

VODA UA стала новым официальным партнером ФК "Шахтер"

Фото: VODA UA стала новым официальным партнером ФК "Шахтер" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольный клуб "Шахтер" и украинский бренд "Карпатська джерельна високогірна" ООО "ВОДА ЮА" подписали соглашение о сотрудничестве на следующие 2 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бренда.

В рамках партнерства первая команда "Шахтера", команды Академии клуба всех возрастных групп и женская команда будут обеспечены высококачественной водой во время матчей, тренировочного процесса и поездок по Украине на выездные игры.

Кроме того, VODA UA обеспечит потребности в воде во время реализации всех социальных проектов "Шахтера".

Также партнерство предусматривает представленность бренда VODA UA на стадионе во время домашних матчей "Шахтера", размещение рекламы бренда в клубных соцсетях, привлечение игроков как амбассадоров и проведение разных активностей для болельщиков.

Напомним, что ООО "ВОДА ЮА" является единственным официальным поставщиком столовых и лечебных вод брендов VODA UA, которые добывают в чистейших регионах Карпат.

Воды VODA UA имеют оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не поддаются физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы. Продукция компании доступна для заказа на сайте vodaua.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер