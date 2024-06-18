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VODA UA начала сотрудничество с ведущими торговыми сетями

Вторник 18 июня 2024 13:46
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VODA UA начала сотрудничество с ведущими торговыми сетями Фото: VODA UA начала сотрудничество с ведущими торговыми сетями (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бренд питьевой воды VODA UA заключил договоры о сотрудничестве со всеукраинской торговой сетью Сильпо, а также столичными сетями Мега-Маркет та Ультра-Маркет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Продукция VODA UA отныне доступна в этих торговых сетях. Договоры о сотрудничестве рассчитаны минимум до конца текущего года.

Как сообщалось, ранее VODA UA через благотворительный фонд начала снабжать питьевой водой два отделения детской больницы Охматдет.

Также компания начала обеспечивать водой всеукраинский центр протезирования и реабилитации пострадавших от войны SuperHumans.

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