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VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве

Фото: VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Бренд столовой воды VODA UA начал сотрудничество с сетью АЗК KLO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО VODA UA Екатерины Садовой.

"Отныне продукция бренда доступна во всех пристанционных магазинах сети АЗС KLO в Киеве и области", – отметила глава компании.

Напомним, VODA UA – украинский бренд питьевой воды, добываемой в горных водозаборах и источниках регионов Карпат на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Вода не подлежит никакому химическому воздействию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.

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