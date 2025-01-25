Вода в салоне авто: откуда берется и как с этим бороться

Штатное, заводское ковровое покрытие машины может долго скрывать наличие под ним влаги. И только когда уже пользователей начнет донимать непонятное запотевание окон и стойкий болотный запах, владелец обратит внимание на коврики под ногами. Иногда это случается немного поздно - разрушительные процессы в недрах салона уже запущены...

Вода на полу авто

Немалая, но до поры до времени невидимая лужа может плескаться как поверх штатного ковра, так и под ним. Источники ее образования бывают разные, и одинаково важно и убрать эту воду, и выяснить пути ее попадания в машину - чтобы на будущее перекрыть все каналы. Рассмотрим возможные варианты.

Пассажиры принесли воду на ногах. Зимой один из распространенных способов намочить салон - нанести в машину снег на ботинках. Но следует признать, что накопить таким образом влаги аж на целую лужу маловероятно - разве что машина работает в такси и в течение снегопадов она перевезла пол микрорайона;

Протечка через уплотнители окон. Самый лучший для автовладельца случай, и он же наименее вероятен для современных машин. Наиболее подверженные протечкам лобовое и заднее стекла сейчас вклеивают в их прорези, и через такое соединение вода просачивается очень редко. Оставляют окна дверей, но из них вода чаще всего выплескивается наружу через собственный дренаж дверей, минуя пол салона;

Протечка через люк в крыше. Даже люк самой лучшей конструкции когда-то начнет пропускать воду. И не всегда это событие отмечается мокрыми пятнами и плесенью на потолке и на стойках крыши. Часто вода тихо собирается в ногах водителя или переднего пассажира, куда попадает по нарушенным дренажным трубкам - которые вообще-то направлены под днище машины. Вану люка и его дренажные каналы следует периодическое прочищать;

Протекает через стыки деталей. Ответственные кузовные детали при сборке на заводе уплотняют особым герметиком, но он, от старости или после кустарного ремонта, порой пропускает дождевую воду. Есть модели, где вода течет внутрь через отверстия болтов, которые крепят детали - скажем, завесы капота, через уплотнения жгутов проводов шлангов, где они проходят через перегородки кузова. Места протечек относительно несложно загерметизировать снова;

Заливка через коррозионные отверстия. Пожалуй, это самый худший для владельца случай, ведь для его устранения придется начинать кузовной ремонт - громоздкий и недешевый, к тому же часто связанный с последующими малярными работами.

Вкратце

Информация неутешительная, но рано или поздно сгнивает любой металлический автомобиль: именно с влаги в тех или иных закрытых объемах и начинается критическая коррозия кузова. Которая обычно становится причиной списания машины в металлолом. Поэтому если вы заинтересованы в как можно более долгой жизни этого автомобиля, не затягивайте с осушением пола и других потайных уголков.

Важно не только убрать саму воду, но и устранить все последствия ее пребывания - то есть надо будет уничтожить малейшие очаги коррозии под ковром и рядом. Кроме того, во многих моделях на полу расположены электрические провода с разного рода штекерами. И если вода доберется до них, можете считать свою машину подобной печально известным "утопленникам", которые имеют хронические проблемы с электрооборудованием. Так что разъемы и другие элементы проводки тоже желательно как можно скорее осушить и убрать с них следы окисления.