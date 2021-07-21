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Вода у річці Прут піднялась на метр. Є загроза паводка

Автор: Анастасія Рокитна

На Прикарпатті йдуть сильні дощі. В результаті цього на 1 метр піднявся рівень води у річці Прут.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Коломийського міського голови Богдана Станіславського.

Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс.

"Так, дякувати Богу, станом на зараз про підтоплення чи паводок говорити рано, але якщо дощі не зупиняться, не можемо виключати й такої ситуації", - зазначив Станіславський.

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що на Прикарпатті сьогодні очікують дощі та грози. На річках області прогнозують підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в місцях звуження русел річок - на 2,0 - 2,5 м.

У мiсцях випадання сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв ("помаранчевий" рiвень небезпеки).

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