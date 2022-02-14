Вода в річках України продовжує підійматися. Можливі затоплення: де саме

Сьогодні, 14 лютого в Україні продовжиться підйом рівнів води, зокрема, на річках басейну Прип’яті. У зв'язку з чим можливі затоплення заплавних територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"14 лютого на річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0.1-0.5 м", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок чого, за даними рятувальників, місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде сонячною та теплою вдень, але вночі температура повітря суттєво знизиться.
Додамо, вже незабаром в Україну прийде потепління до +14 градусів.