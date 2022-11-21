Внутренние переселенцы уже покупают квартиры по льготной ипотеке: названо количество

В Украине внутриперемещенные лица приобрели уже 475 квартир по программе льготного кредитования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Семьи из числа внутренне перемещенных лиц получили 475 льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья. Так, 429 квартир граждане купили у физических лиц, у застройщиков через финансовые компании приобретено 46 квартир", - рассказали в Министерстве.

Отмечается, что кредиты предоставляются на срок до 30 лет под 3% годовых исходя из нормативной площади 52,5 квадратных метров на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 квадратных метров на каждого следующего члена семьи. Граждане имеют возможность самостоятельно выбирать жилье для приобретения на льготных условиях.

Сообщается, что предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежилья.

"Стоимость жилья, которое приобретается по этой программе, является самой низкой из государственных жилищных программ, которые действуют в Украине", - отмечают в Министерстве.