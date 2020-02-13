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Онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії

Новини » Політика     13.02.2020 - 08:59
Онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії
Фото: Айсултан Назарбаєв (facebook.com/aisultan.nazarbayev)

Назарбаєв володіє інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії та Казахстану

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв попросив у Великобританії політичного притулку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку Facebook.

За його словами, він володіє інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії та Казахстану. Він також зазначив, що всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю Times.

Назарбаєв пояснив свій крок тим, що, на його думку, на нього чинить тиск сім'я.

Айсултан Назарбаєв - син старшої доньки екс-президента Казахстану Дариги Назарбаєвої і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті і був зарахований у штат головного розвідувального управління Міністерства оборони Казахстану. У 2017 році Айсултан працював у федерації футболу Казахстану.

Нагадаємо, в минулому році Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року.

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