RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью - зима и снег, а днем - весна. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1...-6 градусов. Днем "минусы" утихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов, - рассказала она.

Кроме того:

  • на севере от 2 тепла до 2 мороза;
  • восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.

Осадки

По словам Диденко, дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и Днепре с районами.

"Днем практически повсюду в Украине - без осадков", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

17 марта осадков не ожидается. Ветер - с северо-запада, остается порывистым.

"Пока в столице будет холодновато: ночью -2 до +2, днем в пятницу до +7 градусов", - рассказала она.

Как сообщалось, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве