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Ночью снег, а днем без осадков: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 28 февраля, ночью и утром в некоторых областях прогнозируют снег. Но днем осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ночью и утром кроме северных и северо-западных областей небольшой снег, на юге и востоке с дождем, в восточных областях умеренные осадки. Днем существенных осадков не прогнозируют.

На Прикарпатье, в центральных и восточных регионах на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 9°. В южной части ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, в Крыму 9-13°. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

РБК-Украина сообщало, что синоптики дали прогноз на первый месяц весны.

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