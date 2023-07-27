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Ночью россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области "Калибрами": есть жертва

Фото: россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области "Калибрами" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Так, ракеты "Калибр" были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

"Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов", - говорится в сообщении.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

"В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.", - добавил он.

Особенности атаки РФ

По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, враг сначала направил "Шахеды" по центру Украины, минуя юг, а затем в начале грозы применил "Калибры", выпустив их из Черного моря.

"Этой ночью мы можем констатировать, что враг снова прибег к мощной атаке, в том числе и на юг Украины, используя беспилотные летальные аппараты, направил "шахеды" в центральные регионы Украины по "классическому варианту", обходя юг через временно оккупированные территории", - рассказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк добавила, что ВСУ наблюдали, как "шахеды" двигались там, где зона поражения силам ПВО недоступна.

"Но после волны "шахедов" в начале грозы враг коварно применил "Калибры" из Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесской области. Разрушено одно административное здание и в одном из портов погиб охранник", - добавила она.

Обстрел Украины 27 июля

В ночь на четверг, 27 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет и беспилотников. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы.

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