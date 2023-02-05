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Ночью РФ обстреляла Дружковку: повреждены дома и детсад, 5 раненых

Фото: ночью 5 февраля РФ обстреляла Дружковку Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 5 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дружковке Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад", - рассказал он.

Также оккупанты за сутки обстреляли Угледар, Курахово, Ямполь, Часов Яр.

По данным ГСЧС Украины, из-за ракетного удара в Дружковке произошло обрушение лестничных клеток 1-го и 2-го этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома. Спасены 9 человек.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 человека в Донецкой области, еще 11 человек ранены.

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Донецкая область