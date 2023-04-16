Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: двое раненых

Ночью в воскресенье, 16 апреля, российские оккупанты нанесли удар по авиации по Свесе Сумской области, двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Напомним, российская армия за минувшие сутки, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область . В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщалось, сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков .

"Также ударом повреждены два админпомещения", - добавили в администрации.

По данным ОВА, в результате удара было повреждено помещение коммунального учреждения, два человека получили телесные повреждения.

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