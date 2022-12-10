Ночью в Энергодаре, Токмаке и Бердянске гремели взрывы. Что известно
Ночью в Энергодаре, Молочанске, Токмаке и Бердянске гремели взрывы. Уничтожены 8 единиц БМП, склад БК и штаб российской ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"За ночь, на территории Энергодара было весело, но не РФ. Попадание в скопление техники, уничтожено до 8 единиц БМП. Что случилось с артой, понятия не имею", - написал он.
По его словам, так же было "весело" в Молочанске, Токмаке, Бердянске.
"Штаб ФСБ и склад БК отдыхают, больше не потревожат", - добавил Евтушенко.
Напомним, что в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
Украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Родах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его.
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