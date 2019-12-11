ЗНО з математики стане обов'язковим, - міністр освіти

З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим. Про це розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

"У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не треба цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема з математичних знань", - повідомила вона.

За словами міністра, це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання.

"Ми повинні в цілому побороти страх перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", - додала вона.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила і вимоги ЗНО 2020 року.

РБК-Україна писало, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.