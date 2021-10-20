RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок. Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Де виявили стафілокок:

  • дитсадки - 422 особи;
  • школи - 455 осіб;
  • оздоровчі заклади - 3 особи;
  • інтернати - 55 осіб;
  • інші заклади - 5 осіб.

Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українишколадетский сад