Зовнішня політика - партнерство і стратегія, а не ситуативне реагування на виклики, - Рудик

"Наша зовнішня політика зараз виглядає незрілою. Ми очікуємо, що всі будуть працювати проти свого внутрішнього інтересу заради нашого. Що нам щось винні США, ЄС та Угорщина. Нам ніхто нічого не винен, в цьому зміст міжнародної політики: тут всі партнери, але кожен сам за себе", - наголошує депутат.

Найбільш дивною є реакція на "Північний потік-2", який будували останні два роки і зараз реакція України виглядає, за словами Кіри Рудик, як махання кулаками після бійки.

"Бачачи, яка була ситуація з "Північним потоком-2", де два роки фактично нічого не робилося і потім раптом його добудували, перше питання, яке виникає до влади: "Де ви були два роки?". Воно риторичне. Чи була якась пропозиція до Угорщини, чи знали ми взагалі, що такі перемовини ведуться, і що ми зробили? Чи зараз ми постфактум, як країна, говоримо: "З нами було б краще", - констатує лідер "Голосу".

Проблема не лише у незрілості такої міжнародної політики з боку України, а й у відсутності стратегії.

"Міністр закордонних справ просто реагує на те, що відбулося і чому нас знову надурили. Якби в нас було розуміння, як ми співпрацюємо з країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами та іншими партнерами, як ми приходимо до загальної мети - об’єднати всіх проти Росії, тоді можна було б рухатися в цьому напрямку. Такої політичної стратегії, так само як фінансової і стратегії трансформації, - немає. От тому ми маємо те, що маємо - якісь спорадичні реакції на те, що відбувається і те, що нам неприємно", - говорить парламентар.