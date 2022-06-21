RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Позапланові перевірки бізнесу під час війни дозволені: в яких випадках

Фото: Кабмін дозволив позапланові перевірки бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану". Перелік обставин для позапланових перевірок розширений "метою виконання міжнародних зобов’язань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на від 17 червня 2022 р. № 697.

Згідно з документом, позапланові перевірки можливі в таких випадках:

  • для запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері:
  • за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • з метою виконання міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, в травні уряд вирішив скасувати держане регулювання цін на пальне, після чого бензин та дизпаливо знову з'явилися на заправках. Водночас уряд рекомендує АЗС встановлювати ціни на бензин на рівні 52 гривні за літр, на дизпаливо - 58 гривень. Контролюючі органи постійно перевіряють АЗС та штрафують їх власників.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів Українибизнес