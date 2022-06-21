Позапланові перевірки бізнесу під час війни дозволені: в яких випадках

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану". Перелік обставин для позапланових перевірок розширений "метою виконання міжнародних зобов’язань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на від 17 червня 2022 р. № 697 .

Нагадаємо, в травні уряд вирішив скасувати держане регулювання цін на пальне, після чого бензин та дизпаливо знову з'явилися на заправках. Водночас уряд рекомендує АЗС встановлювати ціни на бензин на рівні 52 гривні за літр, на дизпаливо - 58 гривень. Контролюючі органи постійно перевіряють АЗС та штрафують їх власників.

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