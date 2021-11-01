Позачергове засідання Ради у вівторок: Стефанчук підписав розпорядження

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання на 2 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що позачергове засідання відбудеться на вимогу президента України.
В ході позачергового засідання нардепи розглянуть наступні проекти законів:
про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 6197);
про внесення змін до деяких законів України про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№ 5230);
про внесення змін до закону України "Про громадянство України" про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630);
про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України про підсудність справ Верховному суду як суду першої інстанції (№ 5067);
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№ 5719);
про внесення змін до статті 9-2 закону України "Про лікарські засоби" про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання (№ 6121);
проект постанови Ради про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 6154);
про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873);
про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та впровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694);
про внесення змін до закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" про приведення у відповідність з деякими законодавчими актами (№ 4542);
про внесення змін до закону України "Про політичні партії в Україні" про удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№5253-1);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (№2553).