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Позачергове засідання Ради у вівторок: Стефанчук підписав розпорядження

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 2 листопада, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про його скликання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання на 2 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позачергове засідання відбудеться на вимогу президента України.

В ході позачергового засідання нардепи розглянуть наступні проекти законів:

  • про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 6197);
  • про внесення змін до деяких законів України про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№ 5230);
  • про внесення змін до закону України "Про громадянство України" про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630);
  • про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України про підсудність справ Верховному суду як суду першої інстанції (№ 5067);
  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№ 5719);
  • про внесення змін до статті 9-2 закону України "Про лікарські засоби" про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання (№ 6121);
  • проект постанови Ради про додаткові заходи щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 6154);
  • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084);
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873);
  • про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та впровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694);
  • про внесення змін до закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" про приведення у відповідність з деякими законодавчими актами (№ 4542);
  • про внесення змін до закону України "Про політичні партії в Україні" про удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№5253-1);
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (№2553).
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