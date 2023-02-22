Явное психическое отклонение. У Зеленского отреагировали на концерт к годовщине вторжения в Москве

Организация Россией масштабного концерта-митинга накануне годовщины вторжения в Украину является ничем иным, как психическим отклонением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Безусловно, после войны РФ и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев - это явное психическое отклонение", - написал он.
Напомним, сегодня на стадионе "Лужники" в Москве организовали концерт-митинг. Там было установлено несколько сцен и зоны с историческими реконструкциями. На концерте выступил российский диктатор Владимир Путин.
При этом у стадиона заметили систему ПВО.
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