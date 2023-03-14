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В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант, - росСМИ

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Мелитополь, Вторник 14 марта 2023 21:10
В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант, - росСМИ Иллюстративное фото: В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе в результате подрыва автомобиля погиб коллаборант Иван Ткач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Во время взрыва коллаборант получил ранения, однако позже он умер в больнице.

Экстренные службы оккупантов заявили, что автомобиль Ткача подорвали самодельным взрывным устройством.

Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и тесно общался с оккупантами. Его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области".

В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант, - росСМИНапомним, сегодня в центре Мелитополя прогремел взрыв, после чего стало известно, что в одном из дворов взорвался автомобиль.

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