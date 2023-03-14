В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант, - росСМИ

Во временно оккупированном Мелитополе в результате подрыва автомобиля погиб коллаборант Иван Ткач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Во время взрыва коллаборант получил ранения, однако позже он умер в больнице.

Экстренные службы оккупантов заявили, что автомобиль Ткача подорвали самодельным взрывным устройством.

Ткач владел одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя и тесно общался с оккупантами. Его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области".

Напомним, сегодня в центре Мелитополя прогремел взрыв, после чего стало известно, что в одном из дворов взорвался автомобиль.

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