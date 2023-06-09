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Из-за российского обстрела в Харьковской области есть загрязнение воздуха: кто в зоне риска

Фото: в Харьковской области зафиксировано загрязнение воздуха (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате российских обстрелов в Харьковской области зафиксировано загрязнение воздуха. В зоне риска населения Краснокутской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краснокутского поселкового совета Богодуховского района Харьковской области

"Сегодня ночью враг нанес удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры нашей громады. В связи с пожаром, который возник на предприятии, произошли вредные выбросы в атмосферный воздух", - говорилось в сообщении.

В связи с ухудшением качества воздуха Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" призывает население Краснокутской громады, а особенно жителей пгт Краснокутск, с. Качаловка и с. Любовка соблюдать ряд правил, в частности:

  • не открывать окна,
  • осуществить влажную уборку в домах,
  • ограничить пребывание на улице в эти выходные.
  • Особенно осторожно надо отнестись к запрету на прогулки с детьми на улице.

Обстрел Харьковской области

Ночью 9 июня оккупанты обстреляли дронами промышленный объект в Богодуховском районе Харьковской области. В результате попаданий начался пожар, один рабочий предприятия был ранен.

Напомним, что до этого россияне два раза за неделю осуществляли обстрел аммиакопровода в Харьковской области.

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