В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек
В столице РФ Москве в результате сильного пожара, произошедшего на территории складского помещения в воскресенье, 20 ноября, погибли шесть человек - тела обнаружили в ходе разбора завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы главного управления МЧС РФ по Москве.
Возгорание произошло в 2-х этажном кирпичном складском здании в центре города по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Огонь объял площадь около 2500 квадратных метров.
В результате пожара обрушилось перекрытие между 1 и 2 этажами.
Пожарные полностью ликвидировали пламя около полуночи.
Московские МЧСники рассказали, что в ходе разбора завалов было обнаружено 5 погибших и 1 человек пострадал. Но около часа ночи стало известно, что количество жертв составило шесть человек. Также семеро были эвакуированы.
"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", - говорится в заявлении.
Для доступа пожарных к месту происшествия пришлось установить подъемный механизм.
Пожар в Москве на Комсомольской площади (фото: t.me/mchsmsk)
По данным из открытых источников, в здании, где произошел пожар, находился магазин мебели и светильников и магазин цветов - именно в последнем и случилось возгорание.
Экстренные службы заявляют, что причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.
Ранее сообщалось, что перед этим в РФ под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. По данным спасателей, на газопроводе произошла разгерметизация с последующей вспышкой.
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