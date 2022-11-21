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В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек

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Москва, Понедельник 21 ноября 2022 07:09
В результате пожара в центре Москвы погибли шесть человек Фото: в Москве произошел масштабный пожар (t.me/mchsmsk)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве в результате сильного пожара, произошедшего на территории складского помещения в воскресенье, 20 ноября, погибли шесть человек - тела обнаружили в ходе разбора завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в 2-х этажном кирпичном складском здании в центре города по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Огонь объял площадь около 2500 квадратных метров.

В результате пожара обрушилось перекрытие между 1 и 2 этажами.

Пожарные полностью ликвидировали пламя около полуночи.

Московские МЧСники рассказали, что в ходе разбора завалов было обнаружено 5 погибших и 1 человек пострадал. Но около часа ночи стало известно, что количество жертв составило шесть человек. Также семеро были эвакуированы.

"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", - говорится в заявлении.

Для доступа пожарных к месту происшествия пришлось установить подъемный механизм.

Пожар в Москве на Комсомольской площади (фото: t.me/mchsmsk)

По данным из открытых источников, в здании, где произошел пожар, находился магазин мебели и светильников и магазин цветов - именно в последнем и случилось возгорание.

Экстренные службы заявляют, что причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Ранее сообщалось, что перед этим в РФ под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. По данным спасателей, на газопроводе произошла разгерметизация с последующей вспышкой.

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