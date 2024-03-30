RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате последних двух обстрелов были масштабно повреждены почти все ТЭС ДТЭК, - Сахарук

Фото: в результате последних двух обстрелов были масштабно повреждены почти все ТЭС ДТЭК (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Во время последних атак на энергетическую инфраструктуру оккупанты повредили почти все теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Если говорить о масштабе, то это вторая по масштабу в марте атака. Неделю назад была предыдущая. В результате этих двух атак повреждено очень много объектов генерации и объектов распределения электроэнергии. Говоря об объектах генерации ДТЭК, то 5 из 6 станций повреждены очень сильно", - сказал он.

Сахарук добавил, что из-за масштаба атак некоторые из энергоблоков разрушены почти полностью.

Ранее Сахарук заявлял, что во время обстрела 22 марта оккупанты уничтожили две трети энергоблоков, которые ДТЭК восстановил с минувшей зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКТЭС