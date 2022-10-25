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В результате обстрелов ТЭС ДТЭК погибли 3 работника компании, 7 были ранены

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Вторник 25 октября 2022 16:01
В результате обстрелов ТЭС ДТЭК погибли 3 работника компании, 7 были ранены Фото: Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В результате террористических ракетных атак России по объектам энергетической инфраструктуры погибли 3 работника компании ДТЭК, а также 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, не только разрушения были последствиями этих обстрелов. У нас с конца сентября и до сегодняшнего дня трое погибших, семеро раненых работников. Это самая большая потеря - люди погибшие и пострадавшие", - сказал он.

Сахарук добавил, что российские энергетики консультируют военных по поводу выбора целей и подсказывают им, как именно нужно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК испытали настолько серьезные разрушения, что вынуждены были остановить работу.

Напомним, 10-22 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме.

Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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