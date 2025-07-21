В результате атаки пострадали шесть районов Киева, количество раненых снова возросло, - КГВА

В результате ночного обстрела Киева пострадали шесть районов города. По состоянию на сейчас известно о семи раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
По слова Ткаченко, больше всего в результате обстрела пострадал Дарницкий район. Там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.
Из-за атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Частично разрушено административное здание, загорелись склады.
В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксированы незначительные повреждения в основном из-за падения обломков.
На данный момент известно об одном погибшем. Количество раненых возросло до семи.
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует украинскую территорию, применяя широкий арсенал вооружения: ракеты различного класса, ударные беспилотники, артиллерийские системы и управляемые авиабомбы (КАБы). Запуски дронов фиксируют почти каждую ночь.
Не стала исключением и ночь на 21 июля. В результате очередной атаки подверглись ударам Киев, Ивано-Франковск и Харьков. В столице была повреждена наземная часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.
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